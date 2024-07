Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf nimmt gesuchten Verkehrssünder fest

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Adana/Türkei wurde am gestrigen Dienstagmorgen (23.07.2024) ein türkischer Staatsangehöriger durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrolliert. Die Bundespolizisten stellten hier fest, dass nach dem 40-Jährigen gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hatte drei Wochen zuvor einen Haftbefehl wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den im August 2023 rechtskräftig Verurteilten erlassen. Die Geldstrafe in Gesamthöhe von 3.500 Euro konnte durch den in Remscheid lebenden Mann nicht beglichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 70 Tagen nicht abgewendet werden. Nach Festnahme und Eröffnung des Haftbefehls wurde der Verurteilte daher durch die Bundespolizei den Justizbehörden überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell