Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Radfahrer bei Unfall schwerstverletzt

Hankensbüttel (ots)

Am gestrigen frühen Nachmittag ereignete sich in Hankensbüttel ein schwerer Verkehrsunfall. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr ein 41 Jahre alter Mann mit einem LKW-Gespann auf der Wittinger Straße in Richtung Ortsmitte. Im Bereich der Einfahrt in den Kreisel an der Steimker Straße, Johannsenstraße und Celler Straße geriet ein 90-jähriger Pedelec-Fahrer aus bislang unklarer Ursache unter eine Achse des leeren Holzanhängers. Dadurch wurde der Mann erheblich verletzt, ein Rettungshubschrauber flog ihn in das Krankenhaus in Celle.

Der Unfall ereignete sich um 13:47 Uhr, für den Zeitraum der polizeilichen Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Ermittlungen zum Hergang führt die Polizei Hankensbüttel. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05832 979340 zu melden.

