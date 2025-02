Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Einfamilienhaus

Meine (ots)

Am Samstag wurde in der Zeit von 19:00 bis 21:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Westring in Meine eingebrochen. Das Haus befindet sich nahe des dortigen Ortsausganges. Der oder die Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zugang zum Haus. Es wurden Schmuck und Handtaschen entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gifhorn 05371/980-0 zu melden.

