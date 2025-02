POL-GF: PKW-Diebstahl

Gifhorn (ots) - Bereits am Montag dieser Woche kam es auf der Celler Straße in Gifhorn zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Eine 29-Jährige fuhr mit ihrem grauen Volkswagen von der Stadthalle kommend in Richtung der Bundesstraße 188. Gegen 10:25 Uhr kam der Frau auf Höhe der Einmündung zur Wilhelm-Busch-Straße eine Fahrzeugschlange entgegen. Eines der Fahrzeuge fuhr so weit links, dass die Außenspiegel der beiden ...

mehr