POL-W: W - Unfall auf der Briller Straße

Wuppertal (ots) - Gestern Abend (21.01.2025, gegen 19:00 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen Verletzungen erlitten. Eine 43-jährige Frau fuhr mit ihrem Ford auf der Ronsdorfer Straße in Richtung Lichtscheider Straße, als zeitgleich ein 89-jähriger Mann mit seinem VW Passat aus der Straße Alte Ronsdorfer Straße in die Ronsdorfer Straße in Richtung Barmenia Allee einfahren wollte. Bei dem ...

mehr