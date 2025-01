Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall auf der Ronsdorfer Straße

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (21.01.2025, gegen 19:00 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen Verletzungen erlitten. Eine 43-jährige Frau fuhr mit ihrem Ford auf der Ronsdorfer Straße in Richtung Lichtscheider Straße, als zeitgleich ein 89-jähriger Mann mit seinem VW Passat aus der Straße Alte Ronsdorfer Straße in die Ronsdorfer Straße in Richtung Barmenia Allee einfahren wollte. Bei dem Abbiegevorgang kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 89-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Die 43-Jährige und ihr 10-jähriger Sohn erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte alle Personen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden vor Ort abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. (an)

