POL-WL: PKW unbefugt in Gebrauch genommen und Widerstand geleistet ++ Winsen - Altpapiertonnen in Brand gesetzt

Tostedt (ots) - Zeugen verhinderten Einbruch Aufmerksame Zeugen verhinderten am Sonntagabend, 18.8.2024 einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Brook. Gegen 21:35 Uhr fiel einem Anwohner auf, dass das Licht vor dem Nachbarhaus immer wieder an und aus ging. Als er genauer hinschaute, bemerkte er einen ...

mehr