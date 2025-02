Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall im Kreuzungsbereich

Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Samstagmorgen in Meine wurden drei Personen verletzt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr eine 88 Jahre alte Frau auf der Bundesstraße 4 in Richtung Braunschweig. Gegen 9:55 Uhr wollte sie mit ihrem Volkswagen Polo nach links in den Kuhweg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Dacia Duster, der auf der Bundesstraße in Richtung Gifhorn fuhr. Dessen 63-jähriger Fahrer und die 53-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die 88-Jährige wurde schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden mit unterschiedlichen Rettungswagen in das Gifhorner Klinikum gebracht. An den jeweiligen Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizei Meine aufgenommen. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand zeigte die Ampel zum Zeitpunkt des Unfalls für den Dacia Grün.

