POL-OS: Melle: 60-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen befuhr ein 60-jähriger Audi-Fahrer gegen 08:20 Uhr die Bruchmühlener Straße in Richtung Bruchmühlen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann aus Rödinghausen nach einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Audi überschlug sich daraufhin mehrfach und kam in Dachlage zum Stehen. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste durch die Freiwillige Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 60-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand Sachschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

