POL-MS: Verkehrsunfall mit Flucht an der Hafenstraße - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots) - Die Polizei ist nach einer Schlägerei Am Hawerkamp am Samstagmorgen (30.11., 06:34 Uhr) auf der Suche nach Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Eine Gruppe von circa sechs männlichen Personen schlug auf einen 17-jährigen Algerier ein und raubten ihm seine Tasche. Die unbekannten Täter flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei ist ...

