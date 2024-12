Polizei Münster

POL-MS: Verfolgungsfahrt durch Münsters Westen - Polizei auf der Suche nach VW Golf-Fahrer und Zeugen

Münster (ots)

Am Freitagnachmittag (29.11., 15:00 Uhr) ist ein bislang unbekannter Autofahrer vor einer Polizeikontrolle auf der Straße Am Rohrbusch geflüchtet Der Fahrer mit dem dunklen VW Golf flüchtete, nachdem er verbotswidrig dieTank - und Rastanlage Münsterland-Ost über einen Versorgungsweg verlassen hatte. Ein Polizist gab dem Autofahrer Anhaltesignale und folgte ihm mit dem Streifenwagen.

Der Unbekannte beschleunigte sein Fahrzeug daraufhin stark, verließ den Wirtschaftsweg auf die Straße Am Rohrbusch und bog anschließend nach rechts auf den Dingbänger Weg in Fahrtrichtung Mecklenbeck ab. Während seiner Fahrt überholte der Golf-Fahrer mehrfach verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge und passierte eine Verkehrsinsel auf der linken Seite. Trotz Gegenverkehr wechselte der Fahrzeugführer immer wieder den Fahrstreifen. An der Kreuzung Dingbänger Weg / Mecklenbecker Straße missachtete der Unbekannte das Rotlicht der Ampel und fuhr an wartenden Fahrzeugen vorbei in den Kreuzungsbereich ein.

Der Unbekannte flüchtete schließlich gemeinsam mit einem Beifahrer in Richtung Mecklenbecker Straße, ohne dass der Polizist ihn gefahrlos stoppen konnte.

Hinweise zum Sachverhalt, den flüchtigen Personen oder zum Fahrzeug, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0, entgegen.

