POL-MS: Polizei Münster informiert gemeinsam mit der Bundespolizei zum Start der Weihnachtsmärkte - Tipps gegen Taschendiebstahl

Münster (ots) - In der Zeit von Dienstagabend (26.11., 23 Uhr) bis Mittwochmorgen (27.11., 06.50 Uhr) sind Unbekannte in ein Vereinslokal an der Egelshove in Mecklenbeck eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten der oder die Täter durch Aufhebeln der Eingangstür in das Gebäude und brachen darüber hinaus noch einen Getränkewagen auf. Die Ermittlungen zum Diebesgut ...

mehr