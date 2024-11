Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Hauptzollamt Lörrach prüft Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Am 12. November kontrollierten Kräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach gezielt das Speditions-, Transport- und das damit verbundene Logistikgewerbe. Von den drei Standorten Lörrach, Freiburg und Offenburg aus befragten mehr als 70 Zollbeamtinnen und -beamte 153 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei verschiedenen Betrieben zu deren Arbeitsbedingungen und prüften zum Teil auch gleich die jeweiligen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Die Maßnahme richtete sich auf das komplette Prüfspektrum der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, also die Einhaltung des Mindestlohns, die Einhaltung der Leistungspflichten gegenüber den Sozialkassen, genehmigungspflichtige Beschäftigungen von Ausländerinnen und Ausländern, Scheinselbständigkeit und Leistungsmissbrauch. Mehr als 50 Hinweisen müssen die Zöllnerinnen und Zöllner nun noch weiter nachgehen. So gab es in zwölf Fällen Anzeichen dafür, dass Beschäftigte unter dem Mindestlohn bezahlt werden, in 15 Fällen dürften zu wenig Sozialversicherungsbeiträge entrichtet worden sein, fünf ausländische Arbeitnehmer konnten nicht die notwendige Arbeitsgenehmigung vorweisen, einem Verdachtsfall von Scheinselbständigkeit ist nachzugehen und ein befragter Arbeiter bezieht offensichtlich neben seinem Lohn unberechtigterweise Sozialleistungen, weil er sein Arbeitsverhältnis gegenüber der Leistungsbehörde verschwiegen hat.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell