POL-OG: Kuppenheim - Verkehrszeichen umgefahren

Kuppenheim (ots)

Ein alkoholisierter Auto-Fahrer beschädigte am frühen Freitagmorgen Verkehrszeichen an einem Kreisverkehr auf der L67 und sieht nun einem Ermittlungsverfahren entgegen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 28-Jährige gegen 04:05 Uhr von Kuppenheim kommend in Richtung Baden-Baden geradeaus über den Kreisverkehr L67/K3715 und überfuhr dabei die dortigen Verkehrszeichen. Im Anschluss landete der Fahrer mit seinem Wagen in einem Graben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Er verletzte sich leicht und kam zur Untersuchung in eine Klinik. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Den Mann erwartet nun, nachd dem Einbehalten seines Führerscheines, eine Strafanzeige.

/al

