Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen, Hinweise erbeten

Kehl (ots)

Am Donnerstag gegen 23:30 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie zwei Personen mit einer Taschenlampe in sein verschlossenes Auto in der Sternenstraße leuchteten. Anschließend soll das Duo die Straßenseite gewechselt haben um sich ein dort abgestelltes Auto anzuschauen. Nachdem der Zeuge auf die Straße trat, sollen die beiden gerade aus einem Wagen gekommen sein und sich in Richtung Rustfeldstraße entfernt haben. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Männer im Alter von 26 und 27 Jahren in einer Hofeinfahrt angetroffen und zum Polizeirevier Kehl gebracht werden. Bei der Kontrolle konnte Einbruchswerkzeug, Bargeld sowie vermeintliches Diebesgut aufgefunden und beschlagnahmt werden. Am Freitagmorgen wurden aufgebrochene Autos im Kahllachweg, Alte Zollstraße, Pfarrgasse und in der Großherzog-Friedrich-Straße gemeldet. Ob die Taten in Verbindung stehen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Auch die Frage, ob ein entwendetes Fahrzeug in diesem Zusammenhang steht ist offen: Am Freitagmorgen gegen 7:30 Uhr musste ein Mann feststellen, dass sein "Am alten Sportplatz" abgestellter Mercedes entwendet wurde. Eine Ortung des Fahrzeugs ergab, dass sich der Wagen in Straßburg befinden soll. Die weiteren Ermittlungen hierzu wurden eingeleitet. Die Beamten des Polizeireviers Kehl nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell