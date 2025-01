Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Dreister Ladendieb

Am Dienstag flüchtete ein Unbekannter mit seiner Beute.

Der Dieb befand sich gegen 7.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Eisenbahnstraße. Seinen Korb füllte er mit mehreren Waren. In einem günstigen Moment kletterte er unter dem Zugang für Einkaufswägen hindurch und flüchtete aus dem Laden. Dabei wurde er vom Ladenbesitzer verfolgt. Auf der Flucht ließ er den Korb dann fallen. Darin befanden sich Waren im Wert von über 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.

