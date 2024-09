Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Firma

Hauenstein (ots)

Unbekannte Einbrecher suchten in der Nacht von Montag, den 23. September, auf Dienstag, den 24. September 2024, eine Firma im Industriegebiet Alte Bundesstraße auf. Die Diebe verschafften sich Zutritt auf das Gelände und transportierten mehrere Stromkabelrollen, sowie mehrere hundert Meter an Kupferrohren ab. Während ihrer nächtlichen Diebestour zerstörten die Täter noch zwei Glasscheiben an zwei Lagerhallen auf dem Gelände. Der Schaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei fragt: Hat jemand in der Nacht eine verdächtige Beobachtung gemacht? Ist jemandem ein verdächtiges Fahrzeug in diesem Bereich aufgefallen? Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |PDPS

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell