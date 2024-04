LPI-GTH: Paket gestohlen

Arnstadt (ots) - Am 27. März, gegen 21.50 Uhr befand sich eine 20-Jährige im Bereich des Parkplatzes einer Gartenanlage in der Straße "Am Riesenlöffel". Auf einem Feldweg in Richtung Haarhausen erschien eine bislang unbekannte männliche Person und besprühte die 20-Jährige mit einem reizenden Spray. Sie wurde dadurch leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können. ...

mehr