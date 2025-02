POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Zusammenstoß zweier Autos

Warendorf (ots) - Bein Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt in Wadersloh, ist am Montag (03.02.2025, 16.10 Uhr) eine Pedelec-Fahrerin mit einem Auto zusammengestoßen. Die 36-jährige Frau aus Erwitte fuhr mit ihrem Rad an der Mühlenfeldstraße, als zeitgleich ein 44-jähriger Diestedder mit seinem Auto eine Grundstückseinfahrt verließ. Beide stießen zusammen, die Radlerin verletzte sich leicht. Rettungskräfte ...

