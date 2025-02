POL-WAF: Wadersloh. Zusammenstoß beim Ausfahren

Warendorf (ots) - Aktuell laufen Suchmaßnahmen nach einer 14-jährigen Warendorferin. Die Jugendliche wird seit Donnerstag (30.01.2025) vermisst. Ein Foto und eine Beschreibung der 14-Jährigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/158443 Hinweise bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei ...

