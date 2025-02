Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh/Oelde. Ladendieb identifiziert - Untersuchungshaft

Warendorf (ots)

Für einen 33-jährigen Mann aus Berlin heißt es ab sofort Untersuchungshaft.

Der Berliner steht im Verdacht - zusammen mit zwei weiteren Tätern - für Diebstähle in Drogeriemärkte in Ennigerloh und Oelde verantwortlich zu sein.

Zwei Diebstähle ereigneten sich am Donnerstag (30.01.2025), jeweils mit demselben Modus Operandi: Zwei Männer betraten mit einem Kinderwagen die Märkte am Marktplatz in Ennigerloh und an der Lange Straße in Oelde, luden diverse Waren in den Wagen und flüchteten. Auf den Parkplätzen luden sie die gestohlenen Waren in einen Pkw. Hinzugerufene Polizisten unterbrachen die Täter beim Einladen des Diebesgutes in Oelde, woraufhin die beiden zunächst zu Fuß flüchteten.

Intensive polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass ein 33-jähriger Mann aus Berlin einer der Täter sein muss. Er wurde kurze Zeit später festgenommen. Ein Richter des zuständigen Amtsgerichts erließ anschließend Haftbefehl gegen den Beschuldigten und ordnete Untersuchungshaft an. Der zweite Beteiligte konnte unerkannt flüchten.

Als ein dritter Täter wurde ein 25-jähriger Mann aus Berlin identifiziert. Er ist, genau wie der zweite unbekannte Beteiligte, auf der Flucht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell