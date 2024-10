Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 60 Tage JVA - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Dortmund - Ratingen (ots)

Gestern Nachmittag (8. Oktober) überprüften Bundespolizisten in einer S-Bahn in Dortmund einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft suchte bereits zweifach nach diesem.

Gegen 16:50 Uhr bestreiften Bundespolizisten die S2 in Richtung Wanne-Eickel Hauptbahnhof. Auf der Höhe Dortmund-Huckarde kontrollieren die Beamten einen 25-Jährigen. Dieser wies sich mit seinem Personalausweis aus. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund gleich zweimal nach dem Mann per Haftbefehl suchte. Das Amtsgericht Dortmund hatte den Deutschen im März 2023 rechtskräftig, wegen vorsätzlicher Geldwäsche in vier Fällen, zu einer Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen zu je 50,- Euro verurteilt. Einen Monat später wurde zudem ein Urteil wegen Betruges, mit einer Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro, gefällt.

Der Mann aus Ratingen konnte die Gesamtsumme von 6.500 Euro nicht aufbringen und muss nun eine 60-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Zudem hatte das Ordnungsamt Bremerhaven und die Staatsanwaltschaft Dortmund den Verurteilten aufgrund von Verfahren (Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz und Erschleichens von Leistungen) zur Fahndung ausgeschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell