POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben am Samstag (01.02.2025, 20.45 Uhr) ein Fahrrad in Ahlen angezündet und sind geflüchtet. Das Rad stand angeschlossen an einem Fahrradstände an der August-Kirchner-Straße. Der oder die Täter steckten das Hinterrad in Brand und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

