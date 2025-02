POL-WAF: Beckum. Einbruch in Scheune und Wohnwagen - Diebstahl eines Anhängers

Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise auf einen Einbruch in ein Restaurant in Oelde geben? Ein Unbekannter Täter verschaffte sich am Samstag (01.02.2025, 04.15 Uhr) über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Restaurant an der Straße In der Geist in Oelde. Ein Bewohner des Hauses bemerkte den Lärm und ging in das Restaurant, der Täter flüchtete daraufhin. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder ...

