POL-WAF: Oelde. Einbruch in Restaurant - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben bereits am Donnerstag (30.01.2025) einen weißen KIA Sportage mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-MC 128 in Warendorf gestohlen. Das Auto stand in einer Garagenauffahrt an der Bremer Straße und wurde vermutlich zwischen Donnerstagabend (21.45 Uhr) und Freitagmorgen (31.01.2025, 08.30 Uhr) gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

