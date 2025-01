POL-WES: Kamp-Lintfort - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 37-jährigem Mann

Hünxe (ots) - Die Bezirksdienstbeamten für Hünxe bieten jeden Mittwoch eine Bürgersprechstunde an. Die Polizeihauptkommissare Sven Deus und Christian Rietz sind zwischen 12:00 und 14:00 in ihrem Büro zu erreichen. Der Bezirksdienstposten befindet sich in der Dorstener Straße 13 in Hünxe. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

mehr