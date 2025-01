POL-WES: Hünxe - Bürgersprechstunde der Polizei

Moers (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, um eine Unfallflucht aufzuklären: Eine 18jährige Moerserin war am 06.01.2025 gegen 14:30 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Radweg der Uerdinger Straße in Moers unterwegs. Sie fuhr in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße (Schaffrath-Kreuzung). Etwa auf Höhe Hausnummer 107 wurde sie durch einen Pkw erfasst. Der Wagen kam aus Richtung Düsseldorfer Straße und bog nach links in eine ...

mehr