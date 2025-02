POL-WAF: Beckum. Opel Sports Tourer angefahren

Warendorf (ots) - Bei einem Alleinunfall ist am Samstag (01.02.2025, 18.55 Uhr) ein 49-jähriger Pedelec-Fahrer in Warendorf leicht verletzt worden - ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv. Der Warendorfer stürzte mit seinem Rad auf der Straße Lange Wieske in Warendorf und verletzte sich dabei leicht. Er selbst gab an, Alkohol getrunken zu haben. Rettungskräfte brachten den 49-Jährigen zur ambulanten Behandlung ...

