POL-WAF: Drensteinfurt. Falsche Handwerker stehlen Schmuck - Wer kann Hinweise geben? Anpassung des Datums

Zwei unbekannte falsche Handwerker haben am FREITAG (31.01.2025, 16.00 Uhr) Schmuck aus einem Mehrfamilienhaus an der Heesterstraße in Drensteinfurt gestohlen.

Die beiden Männer klingelten bei einer Bewohnerin und tischten ihr die Geschichte eines Wasserschadens in der Nachbarschaft auf. Sie überzeugten sie, ihre Wasserleitung abstellen und die Heizungen kontrollieren zu müssen. Im guten Glauben, die eigene Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren, ließ die Frau die Täter in ihre Wohnung und in verschiedene Räume. Nachdem sie einer der Männer drängte, unbedingt die Heizung im Schlafzimmer kontrollieren zu müssen, wurde sie misstrauisch und geleitete die beiden aus dem Haus. Anschließend stellte die Frau gestohlenen Schmuck fest. Einen Wasserschaden an einer Hauptleitung in der Nachbarschaft gab es nicht.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Männlich, 20 bis 25 Jahre alt, europäischer Phänotyp, schlank, kein Bart und mit einer Kappe und einer grauen Arbeiterhose bekleidet.

Wer kann Hinweise zu den beiden Unbekannten geben oder hat eine ähnliche Situation erlebt? Melden Sie sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

