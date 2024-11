LPI-J: Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Jena (ots) - Die kalte Jahreszeit ist eingebrochen und die Kleingärtner erledigen die letzten Maßnahmen vor dem kommenden Winter. Damit verbunden ist auch, dass die Gärten, gerade in Kleingartenanlagen, weniger bis gar nicht mehr besucht werden. Diebe nehmen das zum Anlass, um auf Beutejagd zu gehen. So auch in einer Anlage in Drackendorf am vergangenen Sonntag geschehen. Ein bislang Unbekannter versuchte über ein ...

mehr