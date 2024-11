POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mudersbach (ots) - Am Mittwoch, den 20.11.2024, parkte der Unfallbeteiligte seinen Ford Kuga, gegen 16:30 Uhr vor der Sparkassen Filiale in der Koblenzer Straße in Mudersbach. Der PKW war in einer der Parkbuchten entlang der Fahrbahn abgestellt. Als der Fahrer wenig später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass ein anderes Fahrzeug den linken Außenspiegel gestreift und abgerissen hatte. Der ...

