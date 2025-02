Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Neue Leitungen in den Polizeikommissariaten Meinersen und Wittingen

Meinersen/ Wittingen (ots)

Die Polizeikommissariate in Meinersen und Wittingen stehen ab dem 1. März 2025 unter neuen Leitungen. Mike Hennicke, der bisher das Polizeikommissariat Wittingen erfolgreich leitete, übernimmt künftig die Leitung des Polizeikommissariats in Meinersen. Jan-Klaus Jahnke wird neuer Leiter des Polizeikommissariats in Wittingen.

Die Polizei in Meinersen wurde in den vergangenen neun Monaten von Kriminalhauptkommissar Samuel Rehr im Rahmen einer Personalentwicklungsmaßnahme geleitet. Diese Aufgabe wird nun Mike Hennicke wahrnehmen, der seit dem 1. Juni 2022 die Leitung des Polizeikommissariats in Wittingen innehatte. In diesem Zeitraum gelang es dem 56-Jährigen, die Vernetzung mit der Stadt Wittingen und den Samtgemeinden im Dienstbereich sowie zur Feuerwehr zu intensivieren. Hierdurch konnte die behördenübergreifende Zusammenarbeit im Alltag oder auch bei gemeinsamen Einsätzen effizienter gestaltet und der schnelle, reibungslose Informationsfluss verbessert werden.

Mit seinem Nachfolger Jan-Klaus Jahnke übernimmt jemand diese Aufgabe, der bereits Einblick in den Zuständigkeitsbereich hatte. Zwischen 2016 und 2020 leitete er für insgesamt mehr als drei Jahre die Polizeistation in Hankensbüttel, die ebenso wie die Polizeistation in Brome zum Polizeikommissariat Wittingen gehört. Anschließend war der 50-Jährige für den Einsatz- und Streifendienst im Polizeikommissariat Meine verantwortlich und leitet aktuell noch bis Monatsende die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Gifhorn.

Oliver Meyer, Leiter der Polizeiinspektion Gifhorn, betont in einem persönlichen Statement: "Ich möchte Mike Hennicke für seine Arbeit im Polizeikommissariat Wittingen ausdrücklich danken und wünsche ihm für seine neue Herausforderung in Meinersen alles Gute. Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Mitarbeitenden des Kommissariats in Meinersen erhalten mit Mike Hennicke eine sehr erfahrene, gut vernetzte und etablierte Führungskraft. Gleichermaßen bin ich überzeugt, dass Jan-Klaus Jahnke mit seinem von hoher sozialer Kompetenz geprägten Umgang mit Mitarbeitenden sowie seiner vielfältigen Verwendungsbreite das Polizeikommissariat Wittingen mit Weitblick und guter Hand führen wird."

