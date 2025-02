Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zu "Verkehrsunfall: Zusammenstoß zwischen Rettungswagen und Auto" - 84-jähriger Autofahrer an Unfallfolgen verstorben

Mönchengladbach (ots)

Der 84-jährige Autofahrer, der am Dienstag, 28. Januar, gegen 12.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Korschenbroicher Straße/ Ecke Breitenbachstraße schwer verletzt wurde, ist am Dienstag, 4. Februar, in einem Krankenhaus verstorben.

Wie bereits berichtet kam es auf der Kreuzung zu einer Kollision zwischen einem Rettungswagen auf Einsatzfahrt und dem Auto.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (cr)

Zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5959185

