Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Verkehrsdelikt in Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagabend, 2. Februar, hat sich ein unbekannter Autofahrer durch grob verkehrswidrige Fahrweise einer Kontrolle durch die Polizei entzogen. Diese sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Gegen 21.10 Uhr fiel einem Streifenteam an der Kreuzung Bachstraße Ecke Urftstraße ein dunkler Pkw auf, der augenscheinlich mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Das Fahrzeug beschleunigte stark und fuhr in Richtung Ortsteil Pongs, wo es in die Straße Morr abbog.

Die Beamten folgten dem Fahrzeug und versuchten, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der unbekannte Fahrzeugführer beschleunigte jedoch abermals, fuhr auf die Dahlener Straße und von dort in den Heintgesweg. Hierbei überschritt er die vorgeschriebene Geschwindigkeit deutlich, obwohl ihm der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn nacheilte.

An der Pongser Straße verloren die Einsatzkräfte den Sichtkontakt zu dem Pkw. Zeugen an der Preyerstraße war das Fahrzeug ebenfalls aufgefallen und sie berichteten den Beamten, es handele sich vermutlich um ein älteres Modell der Marke Daimler in dunkelgrauer Farbe.

Eine Fahndung nach dem beschriebenen Pkw verlief an diesem Abend ohne Ergebnis. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen verbotenen Kfz-Rennens ein und sucht nun Zeugen für den Vorfall: Personen, die am Sonntagabend an den genannten Straßen etwas beobachtet haben und Hinweise zum Fahrzeug und/oder seinen Insassen geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (et)

