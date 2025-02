Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagmorgen, 31. Januar, soll es an der Postgasse zu einem Zusammenstoß zwischen einem 31-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem unbekannten Autofahrer gekommen sein.

Der 31-Jährige meldete den Vorfall am Samstagmittag der Polizei. Er gab an, dass er am Freitag gegen 6.45 Uhr mit einem E-Scooter vom Friedrichsplatz kommend in Richtung Stephanstraße gefahren sei. Gegenüber der Hausnummer 11 sei dann ein Autofahrer mit einem schwarzen Kombi aus einem Parkplatz herausgefahren und habe dabei mit der Fahrzeugfront den E-Scooter touchiert. Er sei daraufhin gestützt und habe sich leichte Verletzungen zugezogen. Der Fahrer oder die Fahrerin des Kombi sei ohne anzuhalten in Richtung Stephanstraße davongefahren.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell