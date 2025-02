POL-MG: Verkehrsunfall in Odenkirchen: 66-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Zwei versuchte Einbrüche in Mönchengladbach Täter flüchtig. Mönchengladbach, 31. Januar bis 01. Februar 2025. In den vergangenen 24 Stunden kam es in Mönchengladbach zu zwei versuchten Einbrüchen, bei denen die Täter unerkannt entkommen konnten. Der erste Vorfall ereignete sich am 31. Januar zwischen 12:00 und 15:00 Uhr auf der Straße Hehnerholt. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, ...

