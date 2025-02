POL-MG: Versuchte Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - Mönchengladbach, 01.Februar 2025 Gegen 11:00 Uhr ereignete sich in Mönchengladbach-Mülfort ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der 56-jährige Radfahrer befuhr die Giesenkirchener Straße in Richtung Mülfort, als er an der Einmündung Bruchstraße von einem PKW erfasst wurde. Der 47-jährige Autofahrer wollte von der Bruchstraße nach rechts in die ...

