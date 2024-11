Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kinderwagen aus Hausflur entwendet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 18 Uhr und 20:30 Uhr am Donnerstag stahl eine bislang unbekannte Täterschaft einen Kinderwagen aus einem Haus in der Blumenstraße. Ein 36-Jähriger kehrte am Abend zusammen mit seiner Lebensgefährtin vom Einkauf zurück. Den Kinderwagen stellten sie im Hausflur des Mehrfamilienhauses im Erdgeschoss ab und gingen dann in ihre Wohnung. Als der Mann einige Stunden später nochmals zum Eingangsbereich ging, stellte er fest, dass der Kinderwagen fort war und die Eingangstür offenstand. Der Kinderwagen der Firma Cybex, Modell Priam, hatte einen Neuwert von über 1.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell