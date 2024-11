Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerpunktmaßnahmen zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt

Mannheim (ots)

Am Donnerstagvormittag führte das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt im Bereich des Alten Meßplatzes mit Unterstützung der Polizeihundeführerstaffel konzertierte Maßnahmen zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität durch.

Rund 15 Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt sowie Hundeführerinnen und Hundeführer mit ihren Rauschgiftspürhunden führten in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr eine intensive Überprüfung des südlichen Teils des Alten Meßplatzes sowie der angrenzenden Fläche in Richtung Neckarwiese durch. Ziel der Maßnahmen war das Auffinden von Drogen und möglichen Drogenverstecken sowie der nachhaltigen Verbesserung des subjektiven Sicherheitsempfindens in der Bevölkerung.

Bei den Überprüfungen konnte eine männliche Person angetroffen werden, die sich am Treppenabgang zum Neckarufer in dealertypischer Manier aufhielt. In dessen Umfeld konnten insgesamt 11 Gramm Haschisch in Drogenverstecken aufgefunden werden. Gegen diese Person wird nun wegen des Verdachts des Drogenhandels ermittelt.

Weitere Maßnahmen mit gleicher Zielrichtung sind geplant.

