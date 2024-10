Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Supermarkt

Gotha (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum 06.10.2024 gegen 01:00 Uhr gewaltsam in einen Einkaufsmarkt in der Oststraße ein. Hier entwendeten sie eine Vielzahl an Zigarettenschachteln sowie an hochwertigen Spirituosen. Die Täter verließen unerkannt gegen 03:30 Uhr den Tatort. Der Gesamtwert betrug circa 10.000 Euro. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise, auch zu Fahrzeugbewegungen in dem örtlichen Bereich, nimmt der Inspektionsdienst Gotha (03621-781124) unter Angabe der Bezugsnummer 0259965/2024 entgegen. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell