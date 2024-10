Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beutegut bereits zurück, bevor der Diebstahl bemerkt wurde

Gotha (ots)

Heute Morgen fand ein Bürger zwei E-Scooter in Müllcontainern im Bereich der Von-Zach-Straße. Da die Fahrzeuge nicht den Anschein erweckten, ausgesondert worden zu sein, informierte er die Polizei darüber. Die Ermittlungen der Beamten führten schließlich zum Eigentümer in Sonneborn (Landkreis Gotha). Dieser hatte das Fehlen seiner Fahrzeuge aus seinem Schuppen noch gar nicht bemerkt. Nach der Anzeigenaufnahme des Diebstahlsdeliktes wurden die E-Scooter im Wert von 500 Euro wieder an den Mann übergeben. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Gotha (03621-781124) unter Angabe der Bezugsnummer 0259660/2024 entgegen. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell