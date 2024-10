Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Arnstadt (ots)

Am Donnerstag, den 12.09.2024, zwischen 06.15 Uhr 15.30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Dr.-Mager-Straße (sog. "Wohnscheibe") ein. Sie überstiegen das Balkongeländer einer Parterrewohnung und gelangten über die Balkontür in die Wohnung. Sie entwendeten eine Spielekonsole "Sony PlayStation 4" und eine Spielekonsole "PlayStation5" mit dazugehörigem Controller. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht bzw. kann Angaben über den Verbleib der Spielekonsolen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter Nennung der Bezugsnummer 0239697/2024 entgegen. (mla)

