Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen

Rhein-Neckar-Kreis: Ein Pärchen Trickdiebe in Leimen unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 18:00 Uhr erhielt eine 91-jährige Rentnerin in der Dornierstraße angekündigten Besuch von einem angeblichen Teppichhändler. Dieser hatte sich auf vergangene Käufe bezogen und so das Vertrauen der Rentnerin erschlichen. Beim Besuch bot er ihr an ihren alten Schmuck abzukaufen. In diesem Zusammenhang holte er eine Komplizin hinzu, die bislang vor dem Haus gewartet hatte. In einem unbeaufsichtigten Moment entwendete das Pärchen Schmuck um Wert von 40.000 Euro. Die Tatverdächtigen werden als sehr gepflegt aussehend und hochdeutsch sprechend beschrieben:

Tatverdächtiger: 45 Jahre alt, 170 cm groß, dunkelbraune Haare.

Tatverdächtige: 30 Jahre alt, größer als 170 cm, dunkelblonde, schulterlange Haare, markantes Kinn und auffallende Fingernägel.

Der Polizeiposten Leimen hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06224 -1749-0zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell