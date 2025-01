Polizei Bochum

POL-BO: Vorübergehende Schließung der Polizeiwache Ost am 29. Januar wegen der Entschärfung eines Blindgängers - Dienst geht weiter

Bochum (ots)

Die Stadt Bochum plant am Mittwoch, 29. Januar, die Freilegung und Entschärfung eines Blindgängers im Volkspark Langendreer. Von dem erforderlichen Evakuierungsradius ist auch das Dienstgebäude der Polizeiwache Ost an der Dördelstraße 24 in Bochum betroffen.

Aus diesem Grund werden die Wache Ost und das dortige Kriminalkommissariat 32 an diesem Tag für die Dauer der Entschärfungsmaßnahmen ab 14.30 Uhr temporär geschlossen.

Die Wahrnehmung von Einsätzen bleibt hiervon unberührt und wird durchgehend gewährleistet. Der Notruf der Polizei -110- ist selbstverständlich wie gewohnt zu erreichen. Lediglich das Aufsuchen der Wache ist zeitweise nicht möglich.

Sofern Sie eine Anzeige erstatten möchten, können Sie dies natürlich online oder auf jeder anderen Polizeiwache machen.

Nach Beendigung der Entschärfungsmaßnahmen wird das Dienstgebäude wieder wie gewohnt besetzt sein.

Die Polizei Bochum unterstützt die Stadt Bochum im Rahmen der Amtshilfe bei der Räumung und Sicherung des Evakuierungsbereiches.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell