POL-MA: Mannheim: Streitigkeiten unter Männern endet in Gewahrsam

Mannheim (ots) - Am Dienstagmorgen um kurz vor 9 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen auffälligen Ford-Fahrer in der Frankenthaler Straße in Fahrtrichtung Sandhofen. Eine sofort ausgerückte Streifenwagenbesatzung konnte den Ford an der Kreuzung zur Bürstadter Straße ausmachen. Im Gespräch mit dem ...

mehr