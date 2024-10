Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Alkoholisierter Ford-Fahrer gefährdet anderen Verkehrsteilnehmer - Geschädigte gesucht

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen um kurz vor 9 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen auffälligen Ford-Fahrer in der Frankenthaler Straße in Fahrtrichtung Sandhofen. Eine sofort ausgerückte Streifenwagenbesatzung konnte den Ford an der Kreuzung zur Bürstadter Straße ausmachen. Im Gespräch mit dem 52-jährigen Fahrer stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der Verdacht bestätigte sich nach einem Alkoholtest. Dieser ergab ein Ergebnis von fast 2,5 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen trunkenheitsbedingter Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Auf der Dienststelle musste er eine Blutprobe und auch gleich seinen Führerschein abgeben. Im Zusammenhang mit dem Verkehrsdelikt sucht das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen noch Zeugen oder den Geschädigten selbst, welcher womöglich auf Höhe der Waldstraße von dem 52-Jährigen gefährdet wurde. Das Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Tel.: 0621/77769-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell