POL-BO: Vom Krankenhaus in die JVA: Radfahrer (25) stürzt und wird festgenommen

Bochum (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Freitag, 24. Januar, auf Samstag, 25. Januar, an die Fassade eines Parteibüros an der Diekampstraße 37 in Bochum mehrere politische Graffitis gesprüht. Es werden Zeugen gesucht. Zeugen meldeten der Polizei die Schmierereien am Samstagmorgen gegen 9.20 Uhr. Am Vorabend gegen 21.30 Uhr sei die Hausfassade noch unversehrt gewesen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen ...

