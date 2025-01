POL-PDNR: Geldbörse entwendet

Linz am Rhein (ots) - Im Tatzeitraum zwischen dem 20.12. und 03.01 verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zum Keller des Seniorenheims "The Flag" in der Linzhausenstraße in Linz und entwendete ein hochwertiges E-Bike einer Bewohnerin. Hinweise zum Verbleib des Fahrrads werden an die Polizei Linz erbeten. Rückfragen bitte an: Polizei Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

