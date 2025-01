Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geldbörse aus Rollator entwendet/ Zeugenaufruf

Neuwied (ots)

Am Freitag, den 03. Januar wurde einer 88-jährigen Frau aus Neuwied gegen 12:40 Uhr die Geldbörse aus ihrem Rollator entwendet. Die Rentnerin parkte ihre Gehhilfe in der Einfahrt ihrer Wohnanschrift, im Fliedergarten in Neuwied-Heddesdorf, um getätigte Einkäufe in ihre Wohnung zu räumen. In einem unbeobachteten Moment wurde die Geldbörse aus dem Rollator entwendet. Der Täter flüchtete mit der Tatbeute fußläufig in Richtung Liliengarten. Personenbeschreibung: ca. 40 Jahre alt, Glatze, 170 cm, dunkle Kleidung.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/8780 oder per E-Mail pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell