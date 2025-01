POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt durch jungen PKW - Fahrer

Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Montag, 30.12.2024, bis Donnerstag, 02.01.2025, wurde in der Fußgängerzone in Altenkirchen, Wilhelmstraße, die Schaufensterscheibe einer Boutique beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

mehr